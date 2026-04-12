تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي الملك خالد وبيشة اليوم عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع رئيس المكتب الرئاسي بكوريا الأمن العام: تصريح إلزامي لدخول مكة المكرمة للمقيمين بدءًا من الغد تعليم الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا بناءً على تقارير الأرصاد الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة معيلة الوطني.. 25 مليون م² من الوجهات الطبيعية الخضراء في قلب الشمالية تعليم عسير: الدراسة عن بُعد غدًا الأمطار تبرز الغطاء النباتي والتنوع البيئي بالقصيم
أعلنت جامعة الملك خالد وجامعة بيشة تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين، بجميع كلياتهما في المقر الرئيس وفروعهما في المحافظات، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
وأوضحت الجامعتان أن الدراسة ستكون -عن بُعد- عبر منصة “البلاك بورد” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية.