تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي الملك خالد وبيشة اليوم

أعلنت جامعة الملك خالد وجامعة بيشة تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين، بجميع كلياتهما في المقر الرئيس وفروعهما في المحافظات، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت الجامعتان أن الدراسة ستكون -عن بُعد- عبر منصة “البلاك بورد” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية.