تعليق الدراسة الحضورية في كافة كليات جامعة حفر الباطن

أعلنت جامعة حفرالباطن تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بُعد ليوم غد الإثنين 3 ذو القعدة 1447هـ، الموافق 20 إبريل 2026م، في كافة كليات الجامعة بمحافظة حفر الباطن، ومحافظتي الخفجي والنعيرية.

وقالت جامعة حفرالباطن عبر منصة إكس إن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.