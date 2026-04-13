تعليق الدراسة في مدارس عسير وتحويلها عن بُعد اليوم الثلاثاء 

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير تعليق الدراسة الحضورية ليوم الثلاثاء في جميع المدارس الواقعة ضمن نطاق الإنذار الأحمر، وتحويل العملية التعليمية إلى التعليم عن بُعد عبر منصة “مدرستي”.
ويشمل القرار مدارس: أبها، خميس مشيط، أحد رفيدة، سراة عبيدة، النماص، ظهران الجنوب، تنومة، بلقرن، الحرجة، الربوعة، الفرشة، بيشة، الأمواه، تثليث، العرين، وطريب.
وأكّدت الإدارة استمرار الدراسة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم عبر منصة “مدرستي”، حرصًا على سلامة الجميع، واتباعًا لتوصيات المركز الوطني للأرصاد والجهات المختصة.