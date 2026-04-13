Icon

مناطق ترفيهية تفاعلية لاستقبال جماهير دوري أبطال آسيا للنخبة بجدة Icon تقني مكة: الدراسة عن بُعد غدًا في عدد من المحافظات Icon النفط الفوري عند مستوى قياسي قرب 150 دولارًا Icon حرس الحدود يحقق المركزين الثاني والثالث في بطولة الكاياك البحري الدولية Icon تنبيه من المدني بشأن الحالة المطرية في الرياض ومكة المكرمة ومناطق أخرى Icon بدء أعمال الصيانة لحيّي طويق والملك فهد في الرياض Icon الدراسة عن بُعد غدًا في جامعة الطائف Icon وزارة المالية تعلن بدء العمل بنظام الرقابة المالية وتُصدر لائحته التنفيذية Icon سحب المطر لوحات جمالية في سماء الطائف Icon إنفاذ يعلن إقامة 82 مزادًا لبيع 893 أصلًا عقاريًا في النصف الثاني من أبريل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

تعليق الدراسة في مدارس عسير وتحويلها عن بُعد اليوم الثلاثاء 

الثلاثاء ١٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٩ صباحاً
تعليق الدراسة في مدارس عسير وتحويلها عن بُعد اليوم الثلاثاء 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير تعليق الدراسة الحضورية ليوم الثلاثاء في جميع المدارس الواقعة ضمن نطاق الإنذار الأحمر، وتحويل العملية التعليمية إلى التعليم عن بُعد عبر منصة “مدرستي”.

ويشمل القرار مدارس: أبها، خميس مشيط، أحد رفيدة، سراة عبيدة، النماص، ظهران الجنوب، تنومة، بلقرن، الحرجة، الربوعة، الفرشة، بيشة، الأمواه، تثليث، العرين، وطريب.

القبض على مقيم نقل 7 مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير 

القبض على 5 مخالفين لتهريبهم الحشيش في عسير

وأكّدت الإدارة استمرار الدراسة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم عبر منصة “مدرستي”، حرصًا على سلامة الجميع، واتباعًا لتوصيات المركز الوطني للأرصاد والجهات المختصة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

