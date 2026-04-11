تعليم الأحساء: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا

أعلنت إدارة تعليم الأحساء، تحويل الدراسة عن بعد، غدًا الأحد، عبر منصة مدرستي، بسبب التقلبات الجوية.

وقالت تعليم الأحساء، عبر منصة إكس، إنه بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد بشأن استمرار الحالة المطرية، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات، فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بُعد) عبر منصة (مدرستي) ليوم غدٍ الأحد

٢٤ / ١٠ / ١٤٤٧ لجميع مدارس التعليم بمحافظة الأحساء، جعلها الله تعالى أمطار خير وبركة”.