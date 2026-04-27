تعليم الباحة يطلق معسكرًا كشفيًّا بمشاركة 80 طالبًا لخدمة ضيوف الرحمن

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة معسكرًا كشفيًّا إعداديًّا للفرق الكشفية المرشحة للمشاركة في موسم حج هذا العام، بمشاركة أكثر من (80) طالبًا من مختلف مدارس المنطقة، وذلك ضمن برامجها الرامية إلى تعزيز العمل التطوعي وتنمية مهارات الطلبة في خدمة ضيوف الرحمن.

وانتظم المشاركون في برنامج تدريبي مكثف استمر لمدة ثلاثة أيام، اشتمل على عددٍ من المهارات الكشفية الأساسية، من أبرزها مهارات المسح والإرشاد، وتنظيم الحشود، إلى جانب تطبيقات الإسعافات الأولية، وآليات التعامل مع التائهين، وطرق التواصل مع غير الناطقين باللغة العربية؛ بما يسهم في رفع جاهزية الكشافة لأداء مهامهم الميدانية بكفاءة.

ويأتي تنفيذ المعسكر في إطار استعدادات تعليم الباحة للمشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، من خلال تأهيل الفرق الكشفية وتمكينها من أداء الدور الإنساني والتطوعي، بما يعكس القيم الوطنية وروح المسؤولية لدى أبناء الوطن في خدمة ضيوف الرحمن.

وأكدت الإدارة أن هذه البرامج تسهم في بناء شخصية الطالب، وتعزز لديه قيم الانضباط والعمل الجماعي والمبادرة، إلى جانب تنمية مهاراته الحياتية والتطوعية، بما يتوافق مع مستهدفات تعزيز العمل الكشفي في المجتمع.