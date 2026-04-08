تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدوام الصيفي لمدارس المنطقة

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة مواعيد الدوام الصيفي لجميع المدارس الحكومية التابعة لها، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي يبدأ عند الساعة (6:45) صباحًا، فيما تبدأ الحصة الدراسية الأولى عند الساعة (7:00) صباحًا، مع تخصيص (20) دقيقة لوقت الصلاة، وفق الجدول الزمني المعتمد لليوم الدراسي.