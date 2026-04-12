تعليم الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا بناءً على تقارير الأرصاد

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة تعليق الدراسة الحضورية غدًا الاثنين، لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.
وأوضحت أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة، وحرصًا على سلامة الجميع؛ حيث تقرَّر أن يكون الدوام -عن بعد- عبر منصة مدرستي.