تعليم الرياض: الدراسة اليوم الخميس عن بعد في عدد من المحافظات

أعلنت إدارة تعليم الرياض أن الدراسة اليوم الخميس عن بعد عبر منصة مدرستي، بسبب التقلبات الجوية في عدد من المحافظات.

وقالت إدارة تعليم الرياض، عبر حسابها في منصة إكس: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة (عن بُعد) ليوم الخميس 28 شوال 1447هـ، عبر منصة مدرستي والمنصات التعليمية المعتمدة، لجميع الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية في المحافظات التالية (ثادق، حريملاء، رماح، ضرماء، مرات، الدوادمي، عفيف، الزلفي، المجمعة، الغاط، شقراء، الرين، القويعية)”.