تعليم الرياض: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا

الثلاثاء ١٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٣ مساءً
تعليم الرياض: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا
المواطن - فريق التحرير

أعلنت إدارة تعليم الرياض، تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي غدا الأربعاء بسبب التقلبات الجوية على المنطقة.

وقالت إدارة تعليم الرياض، عبر حسابها في منصة إكس: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة (عن بُعد) ليوم غدٍ الأربعاء 27 شوال 1447هـ، عبر منصة مدرستي والمنصات التعليمية المعتمدة، لجميع الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها”.

تعليم الرياض يطلق 1000 فرصة تطوعية في “يوم مبادرة السعودية الخضراء”

طلاب وطالبات تعليم الرياض يعودون لاستكمال الفصل الدراسي الثاني.. غدًا

