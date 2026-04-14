تعليم الرياض: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا

أعلنت إدارة تعليم الرياض، تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي غدا الأربعاء بسبب التقلبات الجوية على المنطقة.

وقالت إدارة تعليم الرياض، عبر حسابها في منصة إكس: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة (عن بُعد) ليوم غدٍ الأربعاء 27 شوال 1447هـ، عبر منصة مدرستي والمنصات التعليمية المعتمدة، لجميع الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها”.