تعليم المدينة المنورة يدعو الطلاب والطالبات للالتحاق ببرنامج “إتقان التحصيلي”

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة الطلاب والطالبات في التعليم العام إلى التسجيل في برنامج “إتقان التحصيلي”، بهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي وتعزيز جاهزية الطلبة للاختبارات.

وأوضحت الإدارة أن البرنامج يبدأ في 2 ذو القعدة 1447 هـ، الموافق 19 أبريل 2026 م، ويستمر مدة ثلاثة أسابيع، مستهدفًا طلاب وطالبات التعليم العام في المنطقة.

وبيّنت أن البرنامج يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير نواتج التعلم وتحسين الأداء الأكاديمي للطلبة، من خلال تقديم برامج نوعية تسهم في رفع كفاءة التحصيل الدراسي.