“تعليم جازان” يحصد 87 ميدالية في “كانجارو موهبة” للرياضيات 2026

الثلاثاء ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

حصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان (87) ميدالية في مسابقة “كانجارو موهبة” للرياضيات 2026، التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالتعاون مع وزارة التعليم، محققةً نموًا بنسبة (48%) مقارنة بالعام الماضي، بعد أن نال طلاب وطالبات المنطقة (18) ميدالية ذهبية، و(29) فضية، و(40) برونزية.

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي, الطلبة الفائزين بهذا الإنجاز، مثمنًا ما حظوا به من دعمٍ أسري وتعليمي، ومؤكدًا أن مسابقة “كانجارو” تُعد من أبرز المسابقات العلمية الدولية التي تسهم في اكتشاف وتنمية المواهب الرياضية لدى الطلبة، وتحفيزهم على التميز العلمي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في بناء جيلٍ مبدع وقادر على المنافسة عالميًا.

وتُعد مسابقة “كانجارو موهبة” واحدةً من أكبر المسابقات الدولية في مجال الرياضيات، حيث تُقام في أكثر من (90) دولة، ويشارك فيها نحو (6) ملايين طالب وطالبة حول العالم، مستهدفةً طلبة الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي؛ بهدف تنمية مهارات التفكير المنطقي والاستدلال الرياضي، وتعزيز القدرة على حل المشكلات بأساليب إبداعية غير تقليدية.

