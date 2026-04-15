تعليم حائل: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غداً

ركيزة للأمن والازدهار.. زيارة رئيس وزراء باكستان تفتح آفاقاً أوسع للشراكة بين الرياض وإسلام آباد لقطات لهطول أمطار الخير على تبوك تخريج الدفعة الـ 55 لطلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز سلمان للإغاثة يوزع 24,750 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة جامعة القصيم: الدراسة عن بعد.. غدًا 1.5 مليون رحلة شاحنة عبرت شبكة طرق المملكة خلال الربع الأول 2026 فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة مع وزير خارجية روسيا الدولار يتجه لتحقيق أول مكسب في 8 جلسات سلمان للإغاثة يسلّم 25 طنًا من التمور هدية المملكة لمقدونيا الشمالية الإحصاء تعلن نتائج الفرق الفائزة في هكاثون الابتكار في البيانات
أعلنت إدارة تعليم حائل، تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي غداً الخميس نظرا للتقلبات الجوية على المنطقة.
وقالت إدارة تعليم حائل، عبر حسابها في منصة إكس: “إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية في تعليم حائل ليوم غدٍ الخميس 28-10-1447هـ إلى دراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس منطقة حائل”.