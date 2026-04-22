تعليم حائل: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا

أعلنت إدارة تعليم حائل تحويل الدراسة الحضورية في تعليم حائل ليوم غدٍ الخميس 6 -11-1447هـ إلى دراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي.

وأوضحت إدارة تعليم حائل، عبر حسابها في منصة إكس، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية في تعليم حائل ليوم غدٍ الخميس 6 -11-1447هـ إلى دراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس منطقة حائل”.