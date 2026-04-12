تعليم عسير: الدراسة عن بُعد غدًا

أعلن تعليم منطقة عسير أنه تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي في جميع مدارس المنطقة.

وقال تعليم عسير عبر منصة إكس: إن ذلك بناءً على التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد ليوم غدٍ الاثنين الموافق 25 / 10 / 1447هـ، وحرصاً على سلامة الجميع.