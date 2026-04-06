تعليم مكة المكرمة يحصد 6 ميداليات في منافسة كاوست للرياضيات

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة إنجازًا نوعيًا بحصد (6) ميداليات في منافسة كاوست للرياضيات (KMC) للعام (2025–2026)، التي تنظمها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، في إطار جهودها المتواصلة لدعم التميز العلمي وتنمية القدرات المعرفية لدى الطلبة.

وتوزعت حصيلة الإنجاز على (4) ميداليات فضية و(2) ميدالية برونزية، في تأكيد يعكس مستوى التميز الذي يحققه طلبة تعليم مكة في المنافسات العلمية المتخصصة، وقدرتهم على المنافسة في مجالات الرياضيات المتقدمة.

وتُعنى المسابقة باكتشاف ورعاية الطلاب الأكثر تميزًا في الرياضيات من المرحلتين المتوسطة والثانوية؛ إذ انطلقت وفق معايير دولية تشمل مجالات الجبر والهندسة والتركيبات ونظرية الأعداد، بما يسهم في تنمية مهارات التفكير التحليلي والإبداعي لدى الطلبة.

وتتيح المنافسة للفائزين فرصًا نوعية، تشمل الفوز بجوائز قيمة، والمشاركة في المخيم الصيفي للرياضيات في كلٍ من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة كامبريدج خلال صيف 2026، إضافة إلى توفير مسار مباشر للانضمام إلى البرامج الأكاديمية لما قبل الجامعة في كاوست.

وعبرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عن فخرها واعتزازها بهذا المنجز، مشيدةً بجهود الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، ودورهم في تحقيق هذا التفوق، مؤكدةً استمرار دعمها للبرامج والمبادرات النوعية التي تعزز من تنمية مهارات التفكير والتحليل لدى الطلبة.

وهنأت الفائزين، متمنيةً لهم دوام التوفيق ومزيدًا من التميز والنجاح في المحافل العلمية القادمة.