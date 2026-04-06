تفاصيل قرار الموارد البشرية بتوطين 69 مهنة: إضافة مسميات وظيفية جديدة

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفاصيل، تحديث قرار توطين المهن الإدارية المساندة في القطاع الخاص اعتبارًا من 5 أبريل 2026 ، ليشمل إضافة (69) مهنة ضمن نطاق المهن المشمولة بالتوطين بنسبة 100%، وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن، حيث يأتي التحديث ضمن جهود الوزارة الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

مسميات وظيفية جديدة

وأوضحت الوزارة أن التحديث الصادر على القرار يتضمن إضافة عدد من المسميات الوظيفية في مجالات “السكرتارية، والكتابة، والترجمة، وإدخال البيانات، والمساندة الإدارية”، ويُطبّق القرار على المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المهن المشمولة.

الدليل الإجرائي المحدث

ونشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الإجرائي المحدث عبر موقعها الإلكتروني، والذي يوضح تفاصيل المهن الجديدة، وآليات التطبيق، داعيةً جميع المنشآت إلى الالتزام بتطبيق القرار تفاديًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.

وأكدت الوزارة، أن هذا التحديث يأتي استكمالًا لجهود الوزارة في توطين المهن النوعية بالقطاع الخاص، حيث ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.