تقارير: مجتبى خامنئي في حالة حرجة وغير قادر على إدارة البلاد

الثلاثاء ٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أفادت مصادر استخباراتية غربية بأن المرشد الجديد لإيران، مجتبى خامنئي، يواجه وضعاً صحياً حرجاً يحدّ من قدرته على إدارة شؤون البلاد، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة ذا تايمز البريطانية استناداً إلى مذكرة استخباراتية دبلوماسية اطلعت عليها.

وذكر التقرير أن خامنئي فقد الوعي ويتلقى العلاج حالياً في مدينة قم، في ظل إجراءات أمنية مشددة وتكتم رسمي واسع حول حالته الصحية.

وبحسب المعلومات الواردة، تستند هذه التقديرات إلى تقييمات استخباراتية أميركية وإسرائيلية، تشير إلى أن إصابته جاءت نتيجة ضربة جوية أميركية-إسرائيلية نُفذت في 28 فبراير 2026، وأسفرت عن مقتل والده، المرشد السابق علي خامنئي، وعدد من أفراد عائلته.

كما لفتت الصحيفة إلى أن المرشد الجديد لم يظهر علناً منذ تلك الضربة، ولم يوجّه أي خطاب مباشر، في حين اقتصر حضوره الإعلامي على مقاطع مصورة يُعتقد أنها منتجة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب بيانات مكتوبة بثّها التلفزيون الرسمي الإيراني.

ويرى التقرير أن هذا الغياب يثير تساؤلات داخل الأوساط الدبلوماسية بشأن الجهة التي تمارس السلطة الفعلية في طهران، مع ترجيحات متزايدة بأن الحرس الثوري الإيراني يتولى إدارة شؤون الدولة في المرحلة الراهنة.

وربطت الصحيفة هذه التطورات بسياق التصعيد الإقليمي الجاري، بالتزامن مع الاستعدادات لدفن علي خامنئي في قم، معتبرة أن السلطات الإيرانية تسعى إلى احتواء تداعيات الأزمة السياسية عبر تشديد السيطرة على تدفق المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للمرشد الجديد.

