تقويم التعليم: اعتماد أدلة إجرائية شاملة لضمان جودة ونزاهة اختبارات نافس

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن تنفيذ، اختبارات نافس الوطنية لعام 2026م بالتعاون مع وزارة التعليم كمسح شامل للتحصيل الدراسي للطلاب في جميع مدارس المملكة الابتدائية والمتوسطة.

وتستهدف هذه الدورة أكثر من 1,550,000 طالب وطالبة في صفوف الثالث والسادس الابتدائي والثالث المتوسط، حيث تجرى الاختبارات حضورياً سواء بالصيغة الورقية أو الرقمية.

اعتماد أدلة إجرائية شاملة

وتغطي الاختبارات مجالات الرياضيات والعلوم والقراءة، بهدف تتبع التغيرات في المستويات التربوية وتوفير بيانات دقيقة لصناع القرار والباحثين لتطوير العملية التعليمية.

ويبدأ الجدول الزمني للتطبيق من يوم الأحد القادم الموافق 5 أبريل وحتى 23 أبريل 2026م، حيث خصصت الأيام من 5 إلى 8 أبريل لطلاب الثالث المتوسط، ومن 12 إلى 16 أبريل لطلاب السادس الابتدائي، فيما تختتم بطلاب الثالث الابتدائي من 19 إلى 23 أبريل.

وتتضمن التعليمات المشددة منع استخدام الهواتف الجوالة والآلات الحاسبة والساعات الذكية، والاقتصار على استخدام أقلام الرصاص في الاختبارات الورقية.

كما يؤكد الدليل على سرية محتوى الكتيبات، حيث يمنع منسوبو المدارس من الاطلاع على الأسئلة، وتطبق أنظمة عقوبات نشر الوثائق السرية على المخالفين.

زمن الجلسة الاختبارية

يتفاوت عدد الأسئلة والزمن المخصص حسب المرحلة الدراسية، حيث يضم اختبار الثالث الابتدائي 40 سؤالاً، بينما يرتفع إلى 70 سؤالاً لطلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط في النسخ الورقية.

ويصل إجمالي الزمن للجلسة الاختبارية إلى نحو ساعتين ونصف، تتضمن فترات للتهيئة والاستراحة بين الأقسام واستكمال الاستبانات.

ويتكون كتيب الطالب من غلاف مطبوع ببياناته الشخصية، وأقسام المواد الدراسية، بالإضافة إلى استبانة الطالب التي تقيس العوامل الاجتماعية والاقتصادية وأثرها على التحصيل العلمي.

تعتمد الهيئة في تطبيقها الرقمي عبر منصة “Exam Live” على 120 سؤالاً مقسمة إلى ستة أقسام، مع توفير أدوات تقنية كعداد الوقت التنازلي وإمكانية تكبير النصوص والآلة الحاسبة المدمجة لبعض التخصصات.

ولا تقتصر أدوات القياس على الطالب فقط، بل تشمل استبانات إلكترونية موجهة لمديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور للوقوف على مستوى تحقيق نواتج التعلم الأساسية. وتهدف هذه المنظومة المتكاملة إلى بناء تقارير أداء مدرسية تساهم في رفع جودة التعليم وإعداد مواطن منافس عالمياً وفق مستهدفات رؤية 2030.