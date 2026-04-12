تقويم التعليم: 4 مستويات ومتطلبات لتصنيف المدارس عبر منصة تميز

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن تفاصيل متطلبات تطبيق عمليات التقويم الذاتي في المدارس، متضمنة تصنيف الأداء لأربعة مستويات دقيقة لضمان جودة المخرجات، وذلك عبر منصة “تميز” الرقمية.
وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه يتم تصنيف المنشآت المدرسية إلى أربعة مستويات رئيسية تبدأ بـ”التميز” لمن يحقق 90% فأعلى، يليه “التقدم” بنسبة تتراوح بين 75% وأقل من 90%.
وتابعت الهيئة أن المستوى الثالث يُعرف بـ”الانطلاق” مستهدفاً المدارس الحاصلة على 50% إلى أقل من 75%، بينما صُنف من يقل أداؤه العام عن 50% ضمن مستوى “التهيئة” المنخفض، فيما بيّنت الجهة المشرّعة أن الإجراءات تشترط تشكيل فريق مختص برئاسة مدير المدرسة وعضوية أربعة معلمين متميزين، مع منحهم الصلاحيات اللازمة في “نظام نور” لوضع الخطط التنفيذية ومتابعتها.
وأشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى إلزام الفرق المدرسية بتطبيق أدوات منهجية صارمة، تشمل استخراج ما لا يقل عن 15 نموذجاً للملاحظات الصفية للمدرسة المستقلة، وتحليل الوثائق والسجلات الأساسية.
وأضافت الهيئة أن القياس يعتمد كذلك على إجراء مقابلات لـ “مجموعات التركيز”، واستبانات موجهة للأسرة والمتعلم، مع ربط النتائج باختبارات “نافس” الوطنية ونظام الرخص المهنية للمعلمين لتقييم نواتج التعلم.