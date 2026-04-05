تكريم “أنوار المدينة موفنبيك” شريك الضيافة الحصري في منتدى العمرة والزيارة 2026

كرّم منتدى العمرة والزيارة الذي أقيم مؤخرًا في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، فندق أنوار المدينة موفنبيك؛ تقديرًا لجهوده المستمرة في خدمة ضيوف الرحمن، وتأكيدًا على مكانته الريادية، والتزامه بتقديم تجارب ضيافة عالية الجودة في واحدة من أهم الوجهات الدينية في العالم.

وكان فندق أنوار المدينة موفنبيك -أحد أبرز أصول شركة سياد القابضة- شريك الضيافة الحصري لمنتدى العمرة والزيارة، الذي نظمته وزارة الحج والعمرة خلال الفترة من 30 مارس حتى 1 أبريل، بمشاركة واسعة من صُنَّاع القرار والخبراء والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم؛ حيث أكد الفندق استمراره كشريك الضيافة الحصري لمنتدى العمرة والزيارة في نسخته القادمة 2027، في خطوةٍ تعكس التزامه المستمر بدعم وتطوير منظومة العمرة والضيافة في المدينة المنورة.



من جانبه، عبّر عادل بابرس، المدير العام لفندق أنوار المدينة موفنبيك، عن اعتزازه بالتكريم، وقال: “إن هذا التكريم في منتدى العمرة والزيارة يعكس التزامنا المستمر بتقديم تجربة ضيافة استثنائية لضيوف الرحمن”. مؤكدًا على مواصلة العمل على الارتقاء بمعايير الضيافة في المدينة المنورة والمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي من خلال فندق أنوار المدينة موفنبيك، الذي يواصل أداء دوره المحوري في قطاع الضيافة، مستفيدًا من موقعه المميز وخبراته التشغيلية لتقديم خدمات متكاملة لملايين الزوار سنويًا.

وضمن فعاليات المنتدى، وقّع فندق أنوار المدينة موفنبيك شراكة استراتيجية مع شركة “قصة المكان”؛ لتقديم تجربة تفاعلية جديدة داخل الفندق تسهم في تعزيز تجربة الضيوف، وإثراء الرحلة الثقافية والروحانية للزوار.

كما شهد منتدى العمرة والزيارة جلسة حوارية ثرية بعنوان “من الخدمة إلى التجربة: نحو تطوير الضيافة في المدينة المنورة”، شارك فيها المهندس مهند خوقير، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة سياد القابضة؛ ممثلًا عن أنوار المدينة موفنبيك، حيث تناولت الجلسة تطور قطاع الضيافة في المدينة، وأهمية تقديم تجارب متكاملة تلبّي تطلعات المعتمرين والزوار من مختلف أنحاء العالم. وأكد خلالها المهندس خوقير على أهمية التطوير المستمر في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مع التأكيد على دور القطاع الخاص في دعم جهود الدولة للارتقاء بتجربة الحج والعمرة في كافة الجوانب؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.