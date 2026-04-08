تكونات السحب الركامية تزين سماء مكة في مشهد جمالي يعانق الأفق

في لوحة طبيعية آسرة، ارتسمت السحب الركامية في سماء مكة المكرمة لتضفي على الأجواء طابعًا جماليًا لافتًا، وسط اعتدال نسبي في درجات الحرارة ونسمات هواء لطيفة.
وشهدت العاصمة المقدسة خلال الساعات الماضية تشكّل سحب ركامية متفرقة، تدرجت كثافتها بين الخفيفة والمتوسطة، مما أسهم في تلطيف الأجواء وكسر حدة الحرارة، إذ بدت السماء مزدانة بتكوينات سحابية متناسقة تعكس جمال الطبيعة وتنوعها.
ويُعد تكوّن السحب الركامية من الحالات الجوية المرتبطة بعدم الاستقرار الجوي، إذ تتشكل نتيجة تصاعد الهواء الدافئ الرطب إلى طبقات الجو العليا، مما يهيئ لظهور تشكيلات سحابية قد تتطور أحيانًا إلى فرص لهطول الأمطار.
وتُعد هذه الحالة مؤشرًا إيجابيًا على تغيرات جوية موسمية معتدلة، تسهم في تحسين جودة الهواء وتخفيف الأجواء الحارة، كما أن مثل هذه الظواهر تعزز جاذبية المشهد البصري وتمنح أفق المدينة بعدًا جماليًا مميزًا.
وتستمر التوقعات بتكوّن السحب على فترات متقطعة خلال الأيام المقبلة، في ظل مؤشرات على استمرار الأجواء المعتدلة نسبيًا، مما يعزز فرص الاستمتاع بالأجواء الخارجية في مختلف أنحاء العاصمة المقدسة.