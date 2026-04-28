الثلاثاء ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٢ صباحاً
تناول الإفطار يساعد على اكتساب المرونة النفسية
المواطن - واس

أجرى فريق من الباحثين في الولايات المتحدة الأمريكية دراسة لمعرفة العوامل التي تساعد الشخص على اكتساب المرونة النفسية، مع القدرة على التحكم في الانفعالات والسلوكيات والأفكار بالمواقف الصعبة أو الظروف المتغيرة.

ويرى العلماء أن المرونة النفسية هي قدرة الإنسان على إعمال العقل بشكل سليم أو تغيير طريقة تفكيره بهدوء عند مواجهة مواقف تبعث على التوتر أو القلق وقد تثير الفزع في نفوس الآخرين، وهو ما يعرف باسم رباطة الجأش.

وقالت أستاذ مساعد علوم الصحة بجامعة “بينجهامتون” في شمال نيويورك الباحثة لينا بيجداش: “إن المرونة النفسية هي القدرة على تغيير طريقة التفكير في موقف معين، ثم استخدام الموارد العقلية للتغلب على التوتر والقلق”.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Journal of American College Health، سلطت الباحثة الضوء على مجموعة من العوامل التي تساعد على اكتساب هذه الصفات وتنميتها لدى الإنسان.

وشملت الدراسة 401 من الطلاب الجامعيين، من بينهم 58% من الفتيات، حيث سجل الباحثون عاداتهم الغذائية وأوقات نومهم ومعدلات ممارستهم للتدريبات الرياضية.

ووجد الباحثون أن تناول الإفطار خمس مرات أسبوعيًا أو أكثر، وممارسة التدريبات البدنية لمدة عشرين دقيقة على الأقل يوميًا يساعدان على اكتساب قدر أكبر من المرونة النفسية، في حين أن تناول الوجبات السريعة، والعمل حتى الساعات المتأخرة من الليل، وتعاطي المواد المخدرة تقلل من المرونة النفسية للشخص.

وتوصّل الباحثون أيضًا إلى أن تناول زيت السمك أربع أو خمس مرات أسبوعيًا يساعد أيضًا على اكتساب المرونة النفسية.

