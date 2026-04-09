فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في المنطقة مع وزير خارجية إسبانيا | تنبيهات باستمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة لعدة أيام | تدخل إسعافي سريع يُنهي توقف قلب وتنفس لطفلة في مسجد قباء | الكويت: تعرض أحد مواقع الحرس الوطني لاستهداف بطائرات مسيرة ووقوع أضرار مادية جسيمة | 926 طالبًا وطالبة من تعليم جازان يشاركون أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني | بالفيديو.. القادسية يتعادل مع ضمك في دوري روشن | "ريف السعودية" يدعم قصة نجاح مزرعة نموذجية للورد الطائفي | الصحة العالمية تحذر: المستلزمات الطبية ستنفد في بعض مستشفيات لبنان خلال أيام | ليبيا تعلن عن 3 اكتشافات جديدة للنفط والغاز شمالي وجنوب البلاد | مسئول لبناني: ندعو لوقف مؤقت لإطلاق النار لإتاحة المجال للمحادثات مع الاحتلال

الحالة الجوية تستمر ليوم الثلاثاء المقبل

تنبيهات باستمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة لعدة أيام

الخميس ٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٤ مساءً
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت أنه وفقًا للبيانات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ستتأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل تربة والمويه والخرمة ورنية والطائف وميسان وأضم والعرضيات وخفيفة إلى متوسطة على الليث والقنفذة والعاصمة المقدسة والجموم وبحرة والكامل، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل وادي الدواسر والسليل والأفلاج واﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺮﻳﺎض واﻟﺪﻟﻢ واﻟﻤﺰاﺣﻤﻴﺔ وضرما والقدية والدرعية وحوطة بني تميم والحريق والخرج ومرات وعفيف والدوادمي والقويعية والرين، وخفيفة إلى متوسطة على رماح وشقراء والمجمعة والزلفي والغاط وثادق.

وستتأثر مناطق عسير وجازان ونجران والباحة والشرقية بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وخفيفة إلى متوسطة على القصيم والحدود الشمالية والمدينة المنورة.

