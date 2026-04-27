تنبيه من أتربة مثارة على تبوك

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من أتربة مثارة، على تبوك، وتيماء، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1_3) كم.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.