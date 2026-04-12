تنبيه من أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة على الشرقية

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم باللون الأحمر من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، يصاحبها هبوب رياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية، تشمل مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والأحساء والهجر والمراكز التابعة لها، مما تُسبب في إثارة الأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وجريان السيول في الأودية.

وأفاد أن هذه الحالة تستمر-بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.