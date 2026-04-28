تنبيه من الأرصاد: أمطار غزيرة على منطقة جازان حتى المساء

المرور: مخالفة عدم ربط حزام الأمان تتراوح بين 150 و300 ريال تناول الإفطار يساعد على اكتساب المرونة النفسية توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على عدة مناطق النفط عند أعلى مستوى في أسبوعين مندوب السعودية بمجلس الأمن: على إيران تنفيذ التزاماتها الدولية الأسهم الأمريكية تسجّل مستويات قياسية جديدة نصائح مهمة من الحج والعمرة لضيوف الرحمن قبل السفر رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي الملك تشارلز وكاميلا يصلان واشنطن في زيارة دولة الرئيس العراقي يكلّف علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وبحسب مركز الأرصاد تكون الحالة على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.