تنبيه من الأرصاد: أمطار غزيرة على منطقة جازان حتى المساء

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبحسب مركز الأرصاد تكون الحالة على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.