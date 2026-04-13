تنبيه من المدني بشأن الحالة المطرية في الرياض ومكة المكرمة ومناطق أخرى

الإثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:١١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر تزامنًا مع هطول الأمطار في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، عبر منصة إكس، أهمية الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومواقع تجمع المياه، إضافة إلى بطون الأودية، نظرًا لما قد تشكله من مخاطر خلال التقلبات الجوية.

قد يهمّك أيضاً
المدني: وجود عوائق في سبل مخرج الطوارئ مخالفة توجب العقوبة

المدني: وجود عوائق في سبل مخرج الطوارئ مخالفة توجب العقوبة

أمطار رعدية على معظم المناطق من الغد حتى الخميس والمدني يحذر

أمطار رعدية على معظم المناطق من الغد حتى الخميس والمدني يحذر

وشمل التنبيه عددًا من المناطق، هي: الرياض، نجران، مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان، في ظل توقعات باستمرار الحالة المطرية.

