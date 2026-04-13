تنبيه من المدني بشأن الحالة المطرية في الرياض ومكة المكرمة ومناطق أخرى

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر تزامنًا مع هطول الأمطار في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، عبر منصة إكس، أهمية الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومواقع تجمع المياه، إضافة إلى بطون الأودية، نظرًا لما قد تشكله من مخاطر خلال التقلبات الجوية.

وشمل التنبيه عددًا من المناطق، هي: الرياض، نجران، مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان، في ظل توقعات باستمرار الحالة المطرية.