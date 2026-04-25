تنبيه من حالة مطرية على المدينة المنورة

تنبيه من حالة مطرية على المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار -بمشيئة الله- متوسطة على منطقة المدينة المنورة، تشمل المدينة المنورة، اليوم، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، داعيًا الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة الصادرة من الجهات المختصة.
