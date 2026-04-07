تنظيم الإعلام: استدعاء القائمين على محتوى بودكاست “قطو الشوارع”

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، استدعاء القائمين على إنتاج ونشر محتوى هابط على شكل بودكاست بعنوان “قطو الشوارع”.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أنه تم إيقاف الترخيص الخاص بالشركة المنتجة، كون المحتوى الذي تم إنتاجه لا يتفق مع ضوابط جودة المحتوى الإعلامي، وتضمن لغة مبتذلة وهابطة لا تتفق مع القيم الوطنية والاجتماعية، وتؤثر سلبا في جودة المحتوى.

وأضافت الهيئة، في بيانها، أن المحتوى يخالف نص الفقرة 13 من المادة الخامسة لنظام الإعلام المرئي والمسموع، التي تحظر عدم عرض المحتوى الإعلامي الذي يستخدم لغة مبتذلة.