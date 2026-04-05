تننبّه من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد،
وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة أبها، ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، والفرشة، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.