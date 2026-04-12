توافد الأندية المشاركة في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة إلى جدة

بدأت الأندية المشاركة في منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة في التوافد إلى مدينة جدة؛ وذلك استعدادًا لخوض المواجهات المرتقبة التي تنطلق غدًا.

ووصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي حتى الآن أندية السد القطري، والوحدة الإماراتي، والهلال السعودي، والدحيل القطري، وسط تنظيم متكامل وانسيابية عالية في إجراءات الوصول، بإشراف الجهات المعنية وبالتنسيق مع اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027 السعودية، حيث تم توفير جميع التسهيلات اللازمة لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وسلاسة الانتقال إلى مقار الإقامة.

ومن المقرر أن تواصل بقية الأندية المشاركة وصولها إلى جدة خلال الساعات المقبلة، في ظل جاهزية عالية لكافة الجوانب التشغيلية والتنظيمية والخدمية، بما يعكس المكانة المتقدمة للمملكة في استضافة أبرز الأحداث الرياضية القارية.

وتأتي هذه التحضيرات ضمن الاستعدادات النهائية لانطلاق مباريات دور الـ16، التي تستضيفها جدة يومي 13 و14 أبريل الجاري، على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية وملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل، في مرحلة تُقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

يُذكر أن الأدوار النهائية من البطولة ستُقام خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل الجاري، بمشاركة نخبة الأندية الآسيوية، وسط تطلعات بتقديم نسخة مميزة تعكس جودة التنظيم وروح التنافس في القارة.

ويمكن الحصول على تذاكر المشجعين عبر تطبيق “أهلًا” (Ahlan) المنصة الرقمية الموحدة التي تسهم في تنظيم تجربة المشجع وسهولة الوصول إلى الملاعب.