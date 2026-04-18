توتنهام يتعادل مع برايتون في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق توتنهام هوتسبير مع ضيفه برايتون بهدفين لكلٍ منهما، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب “توتنهام هوتسبير” بالعاصمة لندن، ضمن الجولة الـ(33) من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذا التعادل، رفع توتنهام هوتسبير رصيده النقطي إلى (31) نقطة في المركز الـ(18)، فيما وصل برايتون للنقطة الـ(47) في المركز التاسع.