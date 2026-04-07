توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول على عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، وجازان، ونجران، وأجزاء من مناطق الباحة، ومكة المكرمة، والرياض.

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (20-43) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة (15-30) كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.

أما الرياح السطحية على الخليج العربي فتكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (16-32) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.