توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول على عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الباحة، وعسير، وجازان، ونجران، ولا يُستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة (15 – 34) كم/ساعة على الجزء الشمالي والجنوبي تصل إلى (50) كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة (10 – 34) كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف باتجاه خليج العقبة، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج تصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (15 – 35) كم/ساعة تصل إلى أكثر من (50) كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج تصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.