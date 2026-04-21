توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول مع غبار على عدة مناطق

الثلاثاء ٢١ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٠ صباحاً
المواطن - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والشرقية والرياض والقصيم وحائل، وعلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.

في حين لا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (25 – 45) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة (20 – 40) كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى (50) كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة (20 – 42) كم/ساعة، تصل إلى أكثر من (50) كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.

