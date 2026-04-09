أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية على منطقة القصيم | الإحصاء: ارتفاع الإنتاج النفطي للسعودية إلى 10.1 ملايين برميل يوميًا خلال فبراير | الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها إلى وجهات جديدة عبر مطار الدمام | ارتفاع أسعار النفط اليوم | الدولار يتقلب مع حذر الأسواق حيال وقف إطلاق النار | توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على عدة مناطق | رئيس الوزراء البريطاني يغادر جدة

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على عدة مناطق

الخميس ٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٨ صباحاً
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، وعسير، وجازان، ونجران، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية.

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 – 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20 – 48 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

قد يهمّك أيضاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على عدة مناطق

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على عدة مناطق

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول على عدة مناطق

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول على عدة مناطق

أما الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 12 – 40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

إقرأ المزيد

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول على عدة مناطق
السعودية

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول على...

السعودية
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على عدة مناطق
السعودية

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على عدة...

السعودية
توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على عدة مناطق
السعودية

توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على...

السعودية