توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، وعسير، وجازان، ونجران، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية.

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 – 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20 – 48 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

أما الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 12 – 40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.