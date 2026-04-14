توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على 9 مناطق

الثلاثاء ١٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٠ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على 9 مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، ونجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من منطقتي حائل والقصيم مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة (15-35) كم/ساعة تصل إلى (45) كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب كذلك باتجاه خليج العقبة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب كذلك باتجاه خليج العقبة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

قد يهمّك أيضاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على عدة مناطق

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على عدة مناطق

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على عدة مناطق

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على عدة مناطق

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة (15-35) كم/ساعة تصل إلى (45) كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

إقرأ المزيد

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على عدة مناطق
السعودية

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على...

السعودية
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على عدة مناطق
السعودية

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على عدة...

السعودية
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على عدة مناطق
السعودية

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد...

السعودية