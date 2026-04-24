توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على 11 منطقة 

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، والرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران، ولا يُستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.
وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (15 – 30) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى (50) كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة (10 – 22) كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مترين ونصف باتجاه خليج العقبة، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.
وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (15 – 30) كم/ساعة، تصل إلى أكثر من (50) كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.