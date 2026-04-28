Icon

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على عدة مناطق Icon النفط عند أعلى مستوى في أسبوعين Icon مندوب السعودية بمجلس الأمن: على إيران تنفيذ التزاماتها الدولية Icon الأسهم الأمريكية تسجّل مستويات قياسية جديدة Icon نصائح مهمة من الحج والعمرة لضيوف الرحمن قبل السفر Icon رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي Icon الملك تشارلز وكاميلا يصلان واشنطن في زيارة دولة Icon الرئيس العراقي يكلّف علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة Icon السعودية ترسخ مكانتها عالميًّا في الذكاء الاصطناعي بنمو مراكز البيانات وتسارع التصنيع الذكي Icon أجواء ممطرة تعمّ الطائف وتستقطب الأهالي والزوار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على عدة مناطق

الثلاثاء ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٤ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على عدة مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم والمدينة المنورة.

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-42كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلًا إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبية وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي ستكون الرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول بعد الظهيرة جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة وارتفاع المــوج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

