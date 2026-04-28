توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم والمدينة المنورة.

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-42كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلًا إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبية وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي ستكون الرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول بعد الظهيرة جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة وارتفاع المــوج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.