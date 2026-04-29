يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة

الأربعاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٧ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على عدة مناطق
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وارتفاع المــوج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وحــــالة البحــر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة وارتفاع المــوج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة وحـالة البحـــر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

