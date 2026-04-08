أجواء غائمة ورياح نشطة على مكة المكرمة | 3 مصابين وحريق محدود إثر سقوط شظايا في مجمع حبشان بأبوظبي | السعودية ترحب بإعلان ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني التوصل إلى اتفاق مع إيران لوقف إطلاق النار | بدء القبول بالدبلوم العالي في القضاء والسياسة الشرعية بالجامعة الإسلامية | عقود الغاز تهوي 20% في أوروبا | القمح ينخفض 3% والذرة تتراجع | زراعة الزعفران في العُلا.. خطوة جديدة ضمن مسار التنويع الزراعي | تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدوام الصيفي لمدارس المنطقة | أمطار ورياح على منطقة جازان حتى التاسعة مساء | النفط يهبط 14% بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار

السعودية

السعودية

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على عدة مناطق

الأربعاء ٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٣ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على عدة مناطق
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها، وتكون خفيفة على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وأجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (20 – 48) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وبسرعة (15 – 38) كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

أما الرياح السطحية على الخليج العربي فتكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة (15 – 30) كم/ساعة، تتحول بعد الظهيرة شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة (20 – 45) كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

