توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على عدة مناطق

الجمعة ١٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٩ صباحاً
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض، والشرقية، في حين لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية.

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12 – 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أما الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية على الجزء الشمالي، وشرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10 – 32 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

