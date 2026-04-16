توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على عدة مناطق

الخميس ١٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٣ صباحاً
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد, ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك، والحدود الشمالية، في حين تكون متوسطة على أجزاء من مناطق الباحة، وعسير، وجازان, كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وتكون حالة الرياح السطحية في البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزء الأوسط, والجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

