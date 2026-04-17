توقعات الطقس اليوم: أمطار وغبار على غالبية المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والشرقية، والرياض، والباحة، وعسير، وجازان, ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 21-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.