Icon

تراجع أسعار النفط اليوم Icon توقعات باضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض بسبب نشاط شمسي Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار وغبار على غالبية المناطق Icon ارتفاع أسعار النفط عند التسوية Icon تراجع أسعار الذهب عالمياً Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان روموالد واداني لفوزه بالانتخابات الرئاسية في بنين

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

توقعات الطقس اليوم: أمطار وغبار على غالبية المناطق

الجمعة ١٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢١ صباحاً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والشرقية، والرياض، والباحة، وعسير، وجازان, ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 21-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

