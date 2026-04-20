توقعات باستمرار الأمطار الغزيرة على منطقة القصيم

نبّه المركز الوطني للأرصاد من استمرار هطول أمطار غزيرة على منطقة القصيم، تشمل مدينة بريدة ومحافظات عنيزة، والأسياح، والبدائع، والبكيرية، والشماسية، والمذنب، وعيون الجواء، وأبانات، والرس، والنبهانية، ورياض الخبراء، وضرية، وعقلة الصقور، إضافة إلى مراكز الثامرية، والعمار، والخبراء، والفوارة.

وبيّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثالثة فجر اليوم، متوقعًا أن تصاحبها تأثيرات جوية تشمل رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وجريان السيول، داعيًا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة، وتجنب مجاري السيول والأودية.