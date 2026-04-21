توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة

تشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة -بمشيئة الله- على منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، وذلك من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة الموافق (22 – 24 أبريل 2026م).

وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة، سائلين الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يعم بنفعها أرجاء البلاد.