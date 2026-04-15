توقعات بهطول أمطار  غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة

تشير التوقعات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة -بمشيئة الله- على منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات الطائف وميسان وأضم والعرضيات وتربة والمويه ورنية والخرمة، من يوم الأربعاء حتى الجمعة الموافق (15 – 17 أبريل 2026م).

وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة، سائلين الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يعم بنفعها أرجاء البلاد.