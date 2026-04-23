توقيع اتفاقية مشروع “أميرال” لتعزيز سلاسل القيمة والصناعات التحويلية في المملكة

برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، وقّعت وزارة الاستثمار اليوم، اتفاقية استثمارية مع شركة ساتورب لتطوير مشروع (أميرال) المشروع المشترك بين شركة أرامكو السعودية، وشركة توتال، الهادف إلى دعم توطين سلاسل القيمة للبتروكيماويات التي من شأنها تعزيز نمو الصناعات التحويلية في المملكة.

ويعمل المشروع على تطوير وإنتاج مواد بتروكيماوية تُسهم في تمكين عدد من القطاعات الصناعية، بما في ذلك صناعة السيارات والإنشاءات، بما يرفع من القيمة المضافة من الموارد الطبيعية في المملكة ويسهم في تنمية الصادرات غير النفطية ويعزز مستوى توطين الصناعات المحلية.



ويسعى المشروع إلى توجيه نحو 50% من إنتاجه كلقيم لإنتاج البتروكيماويات المتقدمة، التي يمكن استخدامها لاحقًا في تنمية سلاسل الإمداد الصناعية المحلية في حين سيتم تصدير المتبقي من الإنتاج إلى الأسواق العالمية، بما يدعم الميزان التجاري للمملكة، ويعزز تنويع الإيرادات غير النفطية.

ويأتي هذا المشروع في إطار الإستراتيجية المتكاملة للطاقة التي تتضمن من بين عدة مستهدفات تطوير مشاريع لإنتاج البتروكيماويات باستخدام اللقيم السائل الذي سيدعم عددًا من الإستراتيجيات الوطنية، من بينها الإستراتيجية الوطنية للتوطين، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، إضافة إلى دوره في إيجاد فرص وظيفية مباشرة للمواطنين، وتعزيز المحتوى المحلي.