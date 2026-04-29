Icon

ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون مع رئيس وزراء كندا Icon نائب أمير مكة المكرمة يُدشّن أكبر مشروع لتطوير مخططات جوهرة العروس شمال جدة Icon الهيئة الملكية لمدينة الرياض تواصل تنفيذ امتداد طريق الطائف بنسبة إنجاز 65% Icon توقيف السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان بتهم فساد Icon الجوازات تكثف جهودها لاستقبال حجاج هذا العام 1447هـ عبر جميع منافذ المملكة Icon متحدث الغطاء النباتي: فطر “المظل” سام ونحذر من استهلاكه Icon الداخلية: إجراءات نظامية بحق متورطين بجرائم مُهددة للوحدة الوطنية والسلم والأمن المُجتمعي Icon هيئة المياه تُغرم منشأتين مخالفتين في جدة بإجمالي 130 ألف ريال Icon فرق الهلال الأحمر تعيد النبض لحاج إندونيسي في ساحات المسجد النبوي Icon 225 مليون عملية نقاط بيع في السعودية بأكثر من 12 مليار ريال في أسبوع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

توقيف السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان بتهم فساد

الأربعاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلن مسؤولون في لبنان، اليوم الأربعاء، أن السلطات اللبنانية احتجزت السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان، أشرف دبور، بتهم تتعلق بالفساد، وذلك لدى وصوله إلى بيروت.

وأوضح مسؤولان قضائيان ومسؤولان أمنيان، إلى أن دبور جرى توقيفه لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعفى دبور من منصب سفير لفلسطين لدى لبنان العام الماضي، بعد أن وجهت إليه السلطة الفلسطينية اتهامات بالفساد.

وأوضح المسئولون اللبنانيون، أن السلطات احتجزت دبور في بيروت بناءً على “نشرة حمراء” صادرة عن منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول” أواخر العام الماضي.

وأفادت التقارير بأن دبور تورط في بيع عقارات بلبنان، كانت مملوكة لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي كان مقره لبنان حتى الاحتلال الإسرائيلي للبلاد عام 1982.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

