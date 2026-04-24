توقّع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الاثنين المقبل

تشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار متوسطة -بمشيئة الله- على منطقة الرياض, بدءًا من اليوم الجمعة إلى يوم الاثنين القادم 27 / 04 / 2026م, وتصل إلى غزيرة اليوم وغدًا السبت.
وبحسب الأرصاد تشمل الأمطار العاصمة الرياض، الدلم، المزاحمية، القدية، الدرعية، الحريق، الخرج، حوطة بني تميم، رماح.
ويهيب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.
جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.